Amasya'da Yol Kenarında Çıkan Yangın Sonucu Odunluk Küle Döndü

Amasya'da yol kenarında yakılan otlardan sıçrayan kıvılcımlar bir odunluğu küle çevirdi. Yangın güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Filingirler mevkiinde yol kenarında yakılan otlardan dağılan kıvılcımlar bir anda Adem Deliktaş'a ait odunluğa sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler odunluğu küle çevirdi.
Yangın Amasya Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA
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