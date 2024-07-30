Amasya'da Yolcu Otobüsü Yaya Geçidindeki Kişiye Çarptı, Ölümlü Kaza - Son Dakika
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Amasya'da Yolcu Otobüsü Yaya Geçidindeki Kişiye Çarptı, Ölümlü Kaza

Amasya\'da Yolcu Otobüsü Yaya Geçidindeki Kişiye Çarptı, Ölümlü Kaza

Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yadigar Öksüz, yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öksüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.07.2024 09:19
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Amasya'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada yolcu otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Yadigar Öksüz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüsün talihsiz adama çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ümit Kaya yönetimindeki Mavi Tur firmasına ait 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü Alparslan Türkeş Caddesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yadigar Öksüz'e çarptı. Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Öksüz (60) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öksüz'ün cenazesi bugün Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Beşiktepe köyünde defnedilecek.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Yolcu Otobüsü Yaya Geçidindeki Kişiye Çarptı, Ölümlü Kaza - Son Dakika

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