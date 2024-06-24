Amasya'da Yolcu Otobüsünde Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı - Son Dakika
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Amasya'da Yolcu Otobüsünde Çıkan Yangın Korku Dolu Anlar Yaşattı

Amasya'da İstanbul'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünde çıkan yangın, içini duman kaplayarak korku dolu anlar yaşattı. Otobüsteki yolcuların tahliye edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Yangın, Suluova ve Merzifon itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İnceleme başlatıldı.

24.06.2024 10:53
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Amasya'da bir yolcu otobüsünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İçini duman kaplayan otobüsteki yolcuların tahliye edilmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun yönüne giden Aydoğan Turizm'e ait 55 JA 599 plakalı yolcu otobüsünde Amasya'nın Çeltek mevkiinde geçtiği sırada yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanlar bir anda otobüsün içini sardı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Suluova ve Merzifon itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Facianın eşiğinden dönen 38 yolcu başka bir otobüsle Samsun'a gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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