Amasya Merzifon\'da seyir halindeki kamyonette yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

Amasya'da seyir halindeki hırdavat malzemesi yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zahir Y.'nin kullandığı 33 ADP 018 plakalı Volkswagen marka kamyonetten Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Sürücünün ihbarı üzerine alevlere Suluova itfaiyesi ekipleri müdahale etti. Yangının söndürüldüğü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Araçtaki hırdavat malzemelerinde hasar oluştu. Yangına ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.