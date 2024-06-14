Amasya Merzifon'da Yıldırım Sonucu Yangın Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası buğday ekili araziye yıldırım düştü. Kıvılcımlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yükselen alevler Merzifon itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi. - AMASYA
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