Amasya Merzifon'da Yıldırım Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
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Amasya Merzifon'da Yıldırım Sonucu Yangın Çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası buğday ekili araziye yıldırım düştü. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Hasar tespit çalışmaları ise yarın yapılacak.

14.06.2024 19:54
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde ekili araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası buğday ekili araziye yıldırım düştü. Kıvılcımlar rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yükselen alevler Merzifon itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya Merzifon'da Yıldırım Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika

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