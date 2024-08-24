Amasya'nın Taşova ilçesinde meyve bahçeleri yangında zarar gördü - Son Dakika
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Amasya'nın Taşova ilçesinde meyve bahçeleri yangında zarar gördü

Amasya\'nın Taşova ilçesinde meyve bahçeleri yangında zarar gördü

Taşova'ya bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin olduğu bölgede çıkan yangında 10 dönüm meyve bahçesi zarar gördü. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

24.08.2024 12:59
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Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında meyve bahçeleri yanarak zarar gördü.

Taşova'ya bağlı Tekpınar köyünde meyve bahçelerinin olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Taşova Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrasında bölgede bir süre soğutma çalışmaları yapıldı. Yapılan ilk incelemelere göre yangında 10 dönüm meyve bahçesinin zarar gördüğü tespit edildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'nın Taşova ilçesinde meyve bahçeleri yangında zarar gördü - Son Dakika

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