Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı

Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Merzifon ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki bulundu. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, başarılı operasyonun ardından yaptığı paylaşımda, halkın sağlığına zarar verenlere fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, kahraman jandarma ekiplerini tebrik etti.

19.02.2024 12:30
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Amasya Valiliği, 517 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda poşetlerin içinde toplam 517 litre sahte içki ele geçirildi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk başarılı operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Halkımızın sağlığına kast edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi vurguluyor, kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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