Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 yaşındaki amatör futbol antrenörü Talip Tavşan, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

11.03.2025 14:15  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amatör futbol antrenörü evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 48 yaşındaki amatör futbol antrenörü Talip Tavşan, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Ankara Caddesi üzerinde sabah saatlerinde beş katlı bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede evin içerisini sardı. Yangını fark eden komşular durumu Devrek Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına müdahale eden ekipler eve girdiklerinde dumandan etkilenerek hayatını kaybeden 48 yaşındaki Talip Tavşan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar olduğu tespit edilen Tavşan'ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amatör futbol antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Tavşan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Devrek, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
19:18 Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmayı kafasına koydu Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koydu
19:16 Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83’ünü iptal etti Trump yönetimi dış yardımların yüzde 83'ünü iptal etti
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:58 Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu’ndan haber var Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu'ndan haber var
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
18:36 Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke’yi kurşun yağmuruna tuttular Vahşetin nedeni ortaya çıktı Seyir halindeyken 18 yaşındaki Berke'yi kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin nedeni ortaya çıktı
18:23 Arda Turan’dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler Arda Turan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 14:55:02. #7.12#
SON DAKİKA: Amatör Futbol Antrenörü Yangında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.