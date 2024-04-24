Amatör maçta iki takım antrenörü kavga etti, yüzüne tekme attılar, dili boğazına kaçtı - Son Dakika
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Amatör maçta iki takım antrenörü kavga etti, yüzüne tekme attılar, dili boğazına kaçtı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde U-17 yaş kategorisi karşılaşmasında iki takımın teknik direktörleri arasında çıkan kavgada, bir antrenörün yüzüne gelen tekme sonucu dili boğazına kaçtı. Olayın ardından yaralanan antrenör hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

24.04.2024 19:06
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Amatör maçta iki takım antrenörü kavga etti

Yüzüne tekme attılar, dili boğazına kaçtı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde U-17 yaş kategorisi karşılaşmasında iki takımın teknik direktörleri birbirine girdi. Kavgada, yüzüne gelen tekme sonucu bir antrenörün dili boğazına kaçtı.

Olay, dün Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14: 00'da oynanan U-17 yaş kategorisi Gemlik Altınayak Spor ile Panayır Güneş Spor takımları 1-1 berabere kaldı. Maç bitimi ortalık karıştı. Gemlik Altınayak Spor antrenörü Mevlüt K., Panayır Güneş Spor teknik direktörü Orhan Şanlı'nın yüzüne tekme attı. Yüzüne gelen tekme sonrası Şanlı'nın dili boğazına kaçtı. Şanlı, olay yerine gelen ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Bursa, Kavga, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amatör maçta iki takım antrenörü kavga etti, yüzüne tekme attılar, dili boğazına kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amatör maçta iki takım antrenörü kavga etti, yüzüne tekme attılar, dili boğazına kaçtı - Son Dakika
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