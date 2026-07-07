Ambalajlı Ürünlerde Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ambalajlı Ürünlerde Fiyat Denetimi

07.07.2026 17:51
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Ticaret İl Müdürlüğü, DOA sonrası haksız fiyat artışlarına yönelik denetim başlattı.

Depozito İade Sistemi'nin (DOA) devreye alınmasının ardından ambalajlı ürünlerde fiyat artışına gidildiği iddiaları üzerine İstanbul Kağıthane'de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilen işletmeler hakkında işlem başlatıldı.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibariyle Depozito İade Sistemi'nin (DOA) hayata geçirilmesinin ardından ambalajlı ürünlerde fiyat artışına gidildiği iddialarının ardından Ticaret Bakanlığı ekiplerince marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kağıthane'de marketlerde yapılan denetimlerde su gibi ambalajlı ürünlerin fiyatları kontrol edildi. Denetimlerde ambalajlı ürünlerde depozito katılım payı üzerinden fahiş fiyat farkı uygulayan işletmelere tutanak tutularak idari işlem başlatıldı. Denetimlerin 81 ilde devam edileceği kaydedildi.

"İstanbul'da 29 ilçede su gibi ürünlerin fiyatlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyoruz"

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "İstanbul Çevre Ajansı'nın plastik, cam ve su ürünlerine yönelik hacmine bakılmaksızın 1 Temmuz tarihinden itibaren 1,5 TL alım yapılıyor. Fakat bunu fırsat bilen bazı işletmelerimize yönelik 2-3 Temmuz tarihlerinden itibaren fiyat etiketlerini değiştirerek 1,5 TL yerine 2-3 TL civarında fiyatlamalar yaptıkları şikayetler gelmişti. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak Bakanımız ve Valimizin talimatı doğrultusunda İstanbul'da 100 civarında işletmeyi bu anlamda denetledik. Burada tespit ettiğimiz bazı olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukları tespit edip Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza gönderdik. Bugün de İstanbul'da 29 ilçede su ve maden suyu fiyat denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün birlikte gezdiğimiz iki işletmede de gördük ki aradaki depozito fiyat farkı 10 liranın üzerindeydi. Bunlarla ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz. Bakanlığımıza idare işlem yapılmak üzere gönderiyoruz. Bu cezai işlemler 180 bin liradan başlayıp 1 milyon 800 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Şu anda Bakanımızın talimatıyla 81 ilimizde bu denetimler gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızın ekonomik refahını korumak bu denetimlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambalajlı Ürünlerde Fiyat Denetimi - Son Dakika

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