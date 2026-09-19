Ambulans sürücüsü anonsla yol istedi, otomobil dakikalarca önünde ilerledi

Arnavutköy- Sultangazi yolunda acil bir vakaya yetişmeye çalışan ambulansın önünde seyreden otomobil sürücüsü, iddiaya göre siren, korna ve anonslara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulans sürücüsünün yolu açması için defalarca uyardığı otomobilin uzun süre ambulansın önünde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Arnavutköy-Sultangazi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, acil bir vakaya yetişmek üzere sirenleri açık şekilde seyreden ambulans, trafikte ilerlediği sırada önündeki otomobil nedeniyle yoluna devam etmekte güçlük çekti. Ambulans sürücüsü, otomobilin yolu açması için siren çalarak ve korna kullanarak sürücüyü uyarmaya çalıştı. İddiaya göre uyarılara rağmen otomobil sürücüsü uzun süre ambulansın önünden çekilmedi.

Anons yaparak yol istedi

Saniyelerin önem taşıdığı vakaya yetişmeye çalışan ambulansın sürücüsü, korna ve sirenlerin sonuç vermemesi üzerine bu kez anonsla otomobil sürücüsünden yol istedi. Ancak aracın bir süre daha ambulansın önünde ilerlemeye devam ettiği görüldü. Yaşananlara tepki gösteren ambulans sürücüsünün, önündeki araca yol vermesi için yaptığı uyarılar da kayıtlara yansıdı.

Dakikalar süren anlar kamerada

Ambulansın otomobilin arkasında ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sirenleri açık ambulansın yol istediği, korna ve anonslarla sürücünün uyarıldığı, otomobilin ise uzun süre ambulansın önünde seyretmeye devam ettiği görülüyor.