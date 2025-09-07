Ambulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar, başhekimlik bahçesine bir minibüs adam çağırdılar

Eskişehir'de 2 şahsın içinde bulunduğu araç tarafından kilometrelerce kovalanan sağlık ekipleri, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığındı. Kuruma 1 minibüs dolusu, 2 araçla izinsiz giren ve iddiaya göre ambulansa vuran şahıslar gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'nde edinilen bilgiye göre Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan Mamuca Kavşağı'nda geçmekte olan ambulans bir otomobilden yol istedi.

AMBULANSI KİLOMETRELERCE KOVALADILAR

Araçtakiler henüz bilinmeyen bir sebeple ambulansa sinirlenip takibe aldı. Hızlı bir şekilde şehir içinde araçtan kaçan sağlık ekipleri, izini çeşitli yollarla kaybettirmeye çalıştı. Birçok kez ters yöne girip, kaza atlatan ambulansın peşini araç, trafik kuralların ihlal ederek ısrarla bırakmadı.

BAŞHEKİMLİĞE SIĞINAN AMBULANSA SALDIRDILAR

Bahse konu araç, Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ne sığınan sağlık ekibinin peşinden devlet kurumuna giriş yaptı. Ambulansa yönelen 2 kişi bağırmaya başladı. Korkudan ambulansın kapılarını kilitleyen 1 erkek 2'si kadın sağlık görevlilerinin iddiasına göre, 2 kişi araca vurmaya başladı. Şahısların kendini kaybetmiş halleri görevlilerce kayda alındı.

Durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin işlemleri sırasında ise yine iddiaya göre şahısların çağırdığı 1 minibüs dolusu arkadaşı, adeta Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği'ni bastı. Polisin ikazı ile dışarı çıkarılan şahıslar kurumun kapısında nöbet tuttu.

'NEDEN YAPTIN?' SORUSUNA BAKIN NE DEDİ?

Gözaltına alacağını öğrenen şahıs, sağlık ekibinden özür dileyip evine gitmek istese de çabası sonuç vermedi. Ambulansı kovalayan ve trafiği birbirine katan şahıslar, basın mensubunun 'neden yaptın?' sorusuna ise, önce gülerek cevap vermekten kaçtı. Daha sonra ise, "Benim özlük haklarıma saldırı var" diyerek serzenişte bulundu. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan sağlık ekibi, gördükleri şiddetten dolayı görevlerine devam edemeyeceklerini ifade etti.