Ambulansın Önüne Atlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu

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12 yaşındaki çocuk ambulansın önüne atladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın önüne atlayan 12 yaşındaki kız çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Karabaş Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A.isimli çocuk, C.K.'nın kullandığı 41 HM 696 plakalı içinde hasta bulunan ambulansın önüne atladı. Araçtan inen sağlık çalışanları, Z.A.'yı ambulansa aldı. Yapılan kontrollerde küçük kızın yara almadığı tespit edildi. Z.A. ve ailesi, tedbir amacıyla hastaneyi gitmeyi de kabul etmedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.