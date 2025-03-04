Ambulansın Tünelde Yangın Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ambulansın Tünelde Yangın Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde bir ambulansın yangın öncesi son görüntüleri yayınlandı. Dumanların yükseldiği ambulansta, sağlık personelinin araçtan inerek güvenli bir şekilde durumu bildirirken görüntülendiği anlar dikkat çekti.

04.03.2025 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ambulansın tünelde yanmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde seyir halindeki bir ambulansın alev alarak yanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tünele giriş yapan ambulansta dumanlar yükseldiği, personelin tünel içinde dörtlü sinyali kullanarak ambulansı durdurduğu, araçtan indiği görülüyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli'nde gece saat 00.11 sıralarında seyir halindeyken yanan 17 UF 186 plakalı ambulansın yanmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde tünele giriş yapan ambulansta dumanlar yükseldiği, personelin tünel içinde dörtlü sinyali kullanarak ambulansı durdurduğu, araçtan indiği görülüyor.

Ambulans yanarak kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personelinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans dün gece Assos Tüneli'nde alev aldı. Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Assos Tüneli, Acil Durum, Çanakkale, Güvenlik, 3-sayfa, Ayvacık, Ulaşım, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ambulansın Tünelde Yangın Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Ambulansın Tünelde Yangın Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.