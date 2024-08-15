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- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık personeli, 6 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü sağlık personeli 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı ile Çınarcık Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada; E.K. idaresindeki 38 AFA 883 plakalı ambulans ile T.O. idaresindeki 34 KMP 835 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan ambulans ve otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.