Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Amuay Rafinerisi'nde yangın çıktığını ve işçilerin tahliye edildiğini, yangının herhangi bir yaralanma olmadan kontrol altına alındığını açıkladı.

Venezuela'da ülkenin en büyük petrol rafinerisi Amuay Rafinerisi'nde yangın meydana geldi. Devlet petrol şirketi PDVSA'nın açıklamasında, yangın sebebiyle tesisteki işçilerin tahliye edildiği belirtilirken alevlerin kontrol altına alındığı ve olayda yaralanan kimsenin bulunmadığı ifade edildi. Yaşanan olayın ülke içindeki yakıt dağıtımını etkilemediği de kaydedildi.

PDVSA çalışanlarından birinin basına verdiği bilgilere göre yangın, rafineride artık ürünlerin yer aldığı bir kanalda başladı. Olay sebebiyle rafinerinin faal durumdaki tek damıtma ünitesinin geçici olarak devre dışı bırakıldığı öne sürüldü. Bir başka işçi ise alevlerin nafta boru hattındaki yakıt sızıntısının tutuşmasıyla başladığını ve bir kamyon ile diğer araçlara sıçradığını iddia etti.

PDVSA ise damıtma ünitesinin faaliyet durumu ve yangının çıkış nedeni konusunda bilgi paylaşmadı.

Amuay Rafinerisi'nin geçmişte günlük 645 bin varil olan petrol işleme kapasitesinin son dönemde günlük 67 bin varile gerilediği belirtildi. Söz konusu rafineri, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Paraguana Rafineri Merkezi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

PDVSA tesislerinde yangınların ve elektrik kesintilerinin sık sık yaşandığı, eskimiş ve bakımsız rafinerilerin ise kapasitelerinin çok altında çalıştığı biliniyor.