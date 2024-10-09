Bu akşam Türk televizyon tarihine geçecek ilginçlikte bir olay yaşandı. ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayın sırasında burnu kanadı.
Esra Erol'dan ekranı devralmadan günün başlıkları konusunda değerlendirmelerde bulunan Öğretir konuşurken burnu bir anda kanamaya başladı.
Öğretir burnunun kanadığını ilk anda fark edemezken Erol'un "Aa burnun mu kanıyor?" tepkisinin ardından Öğretir yayından alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı - Son Dakika
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