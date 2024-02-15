Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: Sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: Sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu\'nda tır kazası: Sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde demir malzeme yüklü bir tır, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından otoyolda trafik bir süreliğine aksadı.

15.02.2024 19:46  Güncelleme: 19:48
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde demir malzeme yüklü tır, bariyerlere çarptı. Tırın ön ve arka dingilleri koparken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yukarı Soku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RD 0570 plakalı Mercedes marka tır, İstanbul istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan demir malzeme yüklü tır, bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tırın ön ve arka dingilleri koptu. Kaza nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü, adeta hurdaya dönen tırdan yara almadan kurtuldu.

İtfaiye ekipleri tırın akü ile bağlantısını muhtemel araç yangınının önüne geçti.

Tır ve dorsesinin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: Sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda tır kazası: Sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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