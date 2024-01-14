Anadolu Otoyolu\'nda Tır Şoförü Kalp Krizi Geçirdi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde Ankara istikametinde seyreden 64 yaşındaki tır şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Olay, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 27 U 1670 plakalı tırıyla seyreden Abdurrahman Biter (64) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren şoförün yönetimindeki tır, bariyerlere çarparak otoyolun sol şeridinde durdu. Durum diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücünün kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Olay yerinde Abdurrahman Biter'e kalp masajı yapıldı. Bu esnada otoyolda duran tır, emniyet şeridine park edildi. Abdurrahman Biter kalp masajı yapılarak Düzce'de hastaneye sevk edildi. Hastanede Abdurrahman Biter'e müdahalenin devam ettiği öğrenildi. - BOLU