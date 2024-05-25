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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde konteyner yüklü tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde ilerlemekte olan Ali S.P. idaresindeki 34 AOA 647 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FBB 251 dorse plakalı konteyner taşıyan tıra arkadan çarptı. Konteynere adeta ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ali S.P. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan Y.P. otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Y.P.'yi, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA