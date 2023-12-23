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Yoğun sis nedeniyle Anadolujet uçağı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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Yoğun sis nedeniyle Anadolujet uçağı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Ankara-Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yoğun sis nedeniyle 4 kez iniş denemesine rağmen başarısız olup, Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Yolcuların Elazığ Havalimanında beklediği öğrenildi.

Yoğun sis nedeniyle Anadolujet uçağı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı
23.12.2023 - 00:17,
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Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yoğun sis nedeniyle 4 kez iniş denemesine rağmen başarısız olup, Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Ankara-Diyarbakır seferi yapan 7146 sefer sayılı Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na 4 kez iniş denemesi yapan ve başarısız olan uçak, Elazığ Havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yolcuların Elazığ Havalimanında beklediği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yoğun sis nedeniyle Anadolujet uçağı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı - Son Dakika


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