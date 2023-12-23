Yoğun sis nedeniyle Anadolujet uçağı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı

Ankara- Diyarbakır seferi yapan Anadolujet uçağı, yoğun sis nedeniyle 4 kez iniş denemesine rağmen başarısız olup, Elazığ Havalimanına zorunlu iniş yaptı.

Ankara-Diyarbakır seferi yapan 7146 sefer sayılı Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanına zorunlu iniş gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na 4 kez iniş denemesi yapan ve başarısız olan uçak, Elazığ Havalimanına iniş gerçekleştirdi.

Yolcuların Elazığ Havalimanında beklediği öğrenildi. - ELAZIĞ