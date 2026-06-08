Anamur\'da Yaya Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 07 BRE 117 plakalı otomobil, karşıya yaya olarak geçmeye çalışan yabancı uyruklu Fatıma Abdürrahim'e (59) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü ise gözaltına alındı. - MERSİN