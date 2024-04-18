'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı - Son Dakika
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'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı

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Sakarya'da bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayı araştırıyor.

18.04.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
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'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından emniyet harekete geçti

SAKARYA - Sakarya'da bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.

Sakarya'da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 'Anı olarak kalsın' denilerek kaydedilen görüntülerde; 2'si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.

\'Anı olarak kalsın\' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı
Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı - Son Dakika
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