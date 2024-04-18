'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından emniyet harekete geçti
SAKARYA - Sakarya'da bir evin içerisinde 'anı olarak kalsın' diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.
Sakarya'da bir evin içerisinde kaydedildiği ileri sürülen ve sosyal medyada, emniyet ile valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı uyuşturucu ortamı sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 'Anı olarak kalsın' denilerek kaydedilen görüntülerde; 2'si kadın toplam 5 kişinin aralarında geçen diyalog ve bazıların ise uyuşturucu maddeyi kullandığı anlar yer aldı.
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