Sivas'ta 6 yaşındaki Asel Sapdüzen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sivas'ta 6 yaşındaki Asel Sapdüzen son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Asel Sapdüzen bilinmeyen bir nedenle bayılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Asel kurtarılamadı. Cenaze namazı Ay Yıldız Camii'nde kılındıktan sonra Asel'in naaşı Yukarı Tekke çocuk mezarlığına defnedildi.

04.06.2024 13:46
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Sivas'ta ani ölümüyle herkesi hüzne boğan 6 yaşındaki Asel Sapdüzen, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre olay dün, Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre, Asel Sapdüzen ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatırken küçük Asel için Ay Yıldız Caminde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına minik Asel'in anne ve babası, ebeveynlerinin mesai arkadaşları, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik Asel'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke çocuk mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta 6 yaşındaki Asel Sapdüzen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 6 yaşındaki Asel Sapdüzen son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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