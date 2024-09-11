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Anız yangını, atık deposuna sıçrayınca mahalleler duman altında kaldı

ADANA - Adana'da bilinçsiz çiftçinin tarlasında yaktığı anız belediyenin atık deposuna sıçradı. Yangın kısa sürede büyürken bölgedeki mahalleler duman altında kaldı. İtfaiye ekipleri yangını 3 saat içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bilinçsiz bir çiftçi tarlasında anız yaktı. Tarlada yanan anız Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait atık deposuna sıçradı.

Yangın kısa sürede büyürken bölgesindeki bulunan mahalle tamamen duman altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.