Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Afyonkarahisar'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Olay, Başmakçı ilçesine bağlı Akkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesi sonucu yangın, ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında anızlık alanda zarar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.