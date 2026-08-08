Anız Yangını Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Afyonkarahisar'da 13 araçlı zincirleme kazaya neden olan anız yangını söndürülürken, kazada yaralanan 8 kişinin tedavileri devam ediyor.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Kızılören ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede meydana gelen anız yangını nedeniyle karayolunu yoğun duman kapladı. Duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu ikisi tır olmak üzere toplam 13 araç birbirine girdi. Kazaya neden olan anız yangını itfaiye ve Orman işletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan 8 kişinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.