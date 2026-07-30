Anız yangınında 200 dekar alan zarar gördü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşanan anız yangınında yaklaşık 200 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda alevler, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 200 dekarlık alanın yandığı belirlenirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.