İncirlik'teki canlı yayın soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı

02.03.2026 22:10
Adana'da ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü çevresinden gerçekleştirdiği canlı yayın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Aralarında Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'in de bulunduğu kişiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika süren canlı yayın gerçekleştirdi. Yayının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, muhabir S.Ö., belediye personeli G.B., gazeteci M.B. ile çekim için izin verdiği ileri sürülen iş yeri sahibi Ö.A.'yı gözaltına aldı. ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker de Ankara'da gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kenan Şeker ve diğer 4 kişi, adli tıptaki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Kenan Şeker ve diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.