Ankara Akyurt'ta köprüde 6 araçlı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Ankara Akyurt'ta köprüde 6 araçlı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Akyurt'ta, Ankara Çankırı Bulvarı'ndaki köprü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken 3 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde 6 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, Akyurt ilçesi Ankara Çankırı Bulvarı, Güzelhisar Mahallesi Köprüsü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kazada 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 3'ünün hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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