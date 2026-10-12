Ankara Akyurt'ta köprüde 6 araçlı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 6 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Akyurt ilçesi Ankara Çankırı Bulvarı, Güzelhisar Mahallesi Köprüsü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kazada 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 3'ünün hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.