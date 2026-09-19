Ankara Altındağ\'da manav esnafı sopalarla kavga etti, polis müdahalesiyle bitti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, manav esnafı arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Önder Mahallesi'nde manav esnafı arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, kavga polis müdahalesi ile son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.