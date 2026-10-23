Ankara Çankaya\'da kaçak tütün operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde polis ekipleri tarafından bir pasaja düzenlenen operasyonda, çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi. Operasyonda işletmenin mesul müdürü ve güvenlik müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir pasajda kaçak tütün ve tütün mamullerinin satıldığı yönündeki tespitler üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen araştırma ve takip sonucunda kaçakçılık faaliyetlerinin süreklilik arz ettiğinin belirlenmesi üzerine pasaja operasyon düzenlendi. Operasyonda pasajda yapılan aramada bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, 152 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 adet elektronik sigara cihazı, 460 adet gümrük kaçağı puro, 30 bin adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 60 paket nikotin sakızı, 250 adet elektronik sigara likidi, 130 paket pipo tütünü ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda, aralarında işletmenin mesul müdürü ve güvenlik müdürünün de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşletmenin ruhsatı iptal edildi

Öte yandan, söz konusu işletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Çankaya Belediyesi tarafından 14 Ekim'de iptal edildiği, 15 Ekim'de alınan belediye encümeni kararıyla da işletmenin faaliyetten men edilmesine karar verildiği öğrenildi. Alınan karar doğrultusunda Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, işletme içerisinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı tespit edilen tezgah ve stantların kaldırılması sağlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haksız kazanç sağlayan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, yasa dışı ticaretin engellenmesi ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.