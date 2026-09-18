Ankara Çankaya'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki kişiye otomobil çarptı

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Ankara Çankaya\'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki kişiye otomobil çarptı
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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Fehmi Akbaş'a otomobil çarptı. Sağlık ekibi Akbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre, 16 BGB 23 plakalı otomobil otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Fehmi Akbaş'a (67) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİncelemeÇankayaAnkaraPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çankaya'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki kişiye otomobil çarptı - Son Dakika
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