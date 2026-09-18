Ankara Çankaya\'da yolun karşısına geçen 67 yaşındaki kişiye otomobil çarptı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Öveçler semtinde meydana geldi. İddialara göre, 16 BGB 23 plakalı otomobil otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Fehmi Akbaş'a (67) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Akbaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.