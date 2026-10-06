Ankara Çubuk'ta ev baskını iddiası sonrası çıkan kavgada araçlar kurşunlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara Çubuk'ta ev baskını iddiası sonrası çıkan kavgada araçlar kurşunlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çubuk\'ta ev baskını iddiası sonrası çıkan kavgada araçlar kurşunlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Çubuk Esenboğa Mahallesi'nde dün akşam kalabalık bir grubun husumetli olduğu kişinin evini silahla bastığı iddia edildi. Kavgaya dönüşen olayda evlerin ve araçların kurşunlandığı öne sürüldü; can kaybı yaşanmazken hasar oluştu ve gözaltılar var.

Ankara'da kalabalık bir grubun husumetli olduğu kişinin evini silahla bastığı iddia edildi. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çubuk ilçesi Esenboğa Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, kalabalık bir grubun daha önce husumet yaşadığı bir kişinin evini bastığı iddia edildi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine çıkan kavgada evlerin ve araçların kurşunlandığı öne sürüldü. Kavga ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince kavga sonlandırılırdı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken bazı evlerde ve araçlarda hasar oluştu.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve gözaltına alınan şüphelilerin olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA
Ankara Çubuk3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime... Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk Asker kurşuna dizilecek ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor 300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu Genç kızları orada görünce dayanamadı: Tesettürlüyüz, yakışıyor mu?
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Trump’ın eski sözcüsü Karoline Leavitt’in yeni adresi belli oldu Trump'ın eski sözcüsü Karoline Leavitt'in yeni adresi belli oldu
14:28
Ronaldo’dan Jorge Jesus’a tarihi rest
Ronaldo'dan Jorge Jesus'a tarihi rest
14:22
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı
Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 14:44:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Çubuk'ta ev baskını iddiası sonrası çıkan kavgada araçlar kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei