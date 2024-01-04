 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle tutuklu yargılanan 10 sanığın tahliyesine itiraz etti. Başsavcılık, sanıkların yeniden tutuklanması için karara itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti
04.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 14:03
Abone Ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleri nedeniyle toplu halde, zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan 10 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde dün görülen davada, tutuklu sanıklar Süha Çardaklı, Serkan Kafkas, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Eray Ertürk, Ramin Saeidi, Hüseyin Dicle, Murat Erkek, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perincek'in tutuklulukta geçen süre, delillerin büyük ölçüde toplanması ve yargılamada gelinen aşama göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun vasıf ve mahiyeti ile delil durumu nazara alınarak sanıkların yeniden tutuklanması için karara itiraz etti. Başsavcılığın talebine ilişkin kararı vermesi için dava dosyası, Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olayın geçmişi

İddianamede, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle ilgili, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddianamede, sanıklar Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmet Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Ümit Yasin Perinçek, Serdar Sönmez, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuf Taş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Göngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse'nin, fikir ve eylem birliği halinde, iştirak halinde ve toplu şekilde, basın ve yayın yoluyla, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara Başsavcılığı, Adem Enes, Çardaklı, Ankara, Tutuklama, Ceza, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti - Son Dakika


14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti

Son Dakika
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
12:04 Hangi partinin kaç üyesi var? Güncel rakamlar açıklandı
12:00 İran çok öfkeli: Terör saldırısına yardım ve yataklık eden herkese öfkeyle karşılık verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 sanığın tahliyesine itiraz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement