Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, milletvekilleri hakkında terör örgütü PKK yöneticileri ve HDP üyeleri tarafından terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı belirtildi. Olaylarda 37 kişi öldürüldü, 29 kişi öldürülmeye teşebbüs edildi ve 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş yaralandı. İddianamenin kabulü halinde şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenecek.

28.05.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6-8 Ekim Kobani olayları kapsamında 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 5 eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar, 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerde terör örgütü PKK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP üyeleri ve eş başkanlarınca vatandaşın sokağa çıkarak terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığından bahsedildi. İddianamede, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı bilgisi yer aldı.

Olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan şüpheliler Pekgözegü, Kaya ve Paylan ile Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları ifade edilen iddianamede, bu sebeplerden dolayı şüphelilerin "HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği" belirtildi.

'İddianamede 2 bin 674 mağdur yer aldı'

İddianamenin kabulü halinde şüpheliler Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Kobani, Ankara, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:04 Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi Çinli Sosyal Medya fenomeni Wang, lüks yaşam tarzını sergilediği için platformlardan men edildi
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim Kobani olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement