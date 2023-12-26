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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak...
26.12.2023 - 09:07,
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi - ANKARA

Kaynak: İHA
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Ankara Başsavcılığı, Ankara, PKK, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak... - Son Dakika
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