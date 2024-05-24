Ankara'da 100 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 100 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Ankara\'da 100 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Ankara'da hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve hakkında 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen kadın, polis tarafından yakalandı. Ç.U. isimli kadın şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

24.05.2024 14:09
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Ankara'da hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve hakkında 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde; hakkında hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan aranma kararı olan ve bir süredir yakalanmasına yönelik çalışmalar yapılan Ç.U. isimli kadın şahsın; Etimesgut İlçesinde olabileceğine yönelik bilgiler elde edilmesi sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda şüpheli Ç.U. yakalanarak gözaltına alınırken toplamda 100 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli Ç.U. isimli kadın şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 100 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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