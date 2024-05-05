3.Sayfa

Ankara'da 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 8 milyon 925 bin Türk lirası olan 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandı