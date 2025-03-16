Ankara'da 14. Kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da 14. Kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı

Ankara'da 14. Kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti.

16.03.2025 16:59
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Ankara'da 14. Kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin kadının sevgilisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Osman Avcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 14'üncü katından Ş.G.K. adlı kadının aşağı düştüğü bilgisi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının düştüğü belirlenen daireye giden ve kapıyı çalan polis ekipleri, açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Evde uyur halde bulunan ve Ş.G.K'nın birlikte yaşadığı sevgilisi olduğu öğrenilen H.U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli H.U'nun polise verdiği ilk bilgide, Ş.G.K. ile 1 aydır sevgili olduklarını, olay öncesi tartışmalarının ardından barıştıklarını, daha sonra kendisinin rahatsızlığı nedeniyle reçeteli ilaç alarak uyuduğunu, bu nedenle polis zile bastığında kapıyı açamadığını ve olay hakkında bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi edinildi.

Apartmanda oturan komşu Arda Çelik olaya ilişkin, "İftardan sonra ödev yapıyordum. Bir çığlık sesi duydum daha sonra tak diye ses duydum. İlk başta cama baktım bir şey göremedim. Daha sonra bir kadın sesi duydum ' kadın atladı yardım edin' diye. Daha sonra aşağı indim ben. Kontrol ettiğimde yaşıyordu ve nabızı atıyordu öyle dediler. Hemen 112'yi aradılar hemen geldi ve kalp masajı yaptılar. Daha sonra polisler geldi. 2 senedir burada oturuyorum kendilerini hiç tanımıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etimesgut, 3-sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 14. Kattan düşen kadın hayatını kaybetti, sevgilisi gözaltına alındı - Son Dakika

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