Ankara\'da 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Silahla Öldü

Ankara'da 14 yaşındaki kız çocuğu evinde başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Çocuğun ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazara ya da intihar olduğu öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 14 yaşındaki kız çocuğu S.Y., evinde bulunan ruhsatsız silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Durumu fark eden aile fertlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre cinayet şüphesinin bulunmadığı olayda kız çocuğunun intihar ettiği veya silahla oynarken yanlışlıkla ateşleyerek hayatına son verdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Vefat eden çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ANKARA