Ankara\'da 15 Temmuz şehidinin babası defnedildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir son yolculuğuna uğurlandı.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemeye çalışırken şehit olan Ömer Takdemir'in babası Nihat Takdemir, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Yakuphasan Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı. Takdemir'in cenazesine Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Takdemir'in yakınları, ailesi ve köylüler katıldı.

"İçine ata ata derdi büyümüş"

Nihat Takdemir'in kardeşi Hamza Takdemir, ağabeyinin oğlu şehit olduktan sonra her şeyi içine attığını söyleyerek, "Derdini söylemezdi. İçine ata ata derdi büyümüş. Bütün uğraşlara rağmen kurtaramadık. Bağırsak kanseriydi. O güne kadar ayaktaydı. Bizim hiç ayrı gayrımız yoktu. Birbirimize çok bağlıydık. Ben tek kaldım bundan sonra. O benim de babamdı. Ben bir tarafımı kaybettim, bir kolum gitti. Derdi çok büyüktü" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimini katıldığı bir düğündeyken öğrenen Ömer Takdemir, Akıncılar Üssü'ne giderek burada direnişe katıldı. Takdemir, şehit olduğunda henüz 20 yaşındaydı. - ANKARA