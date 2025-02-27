Ankara'da 20 Milyonluk Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 20 Milyonluk Tarihi Eser Operasyonu

Ankara\'da 20 Milyonluk Tarihi Eser Operasyonu

Ankara'da yapılan operasyonda 454 tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

27.02.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen operasyonda toplam 20 milyon lira değerinde 454 tarihi eser ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt genelindeki sit alanlarında yapılan kanuna aykırı kazılarda bulunan ve yurt dışına çıkarılması planlanan tarihi eserlerle ilgili çalışma başlattı. Bir aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çankaya ve Çubuk ilçelerinde icra ettiği operasyonlarda 17'si altın 400 sikke ile 1'i altın olmak üzere 54 obje ele geçirdi. Ele geçirilen objelerin Osmanlı, Bizans, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu öğrenilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 20 milyon liralık değere sahip olduğu değerlendirilen tarihi eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Helenistik, Güvenlik, 3-sayfa, Osmanlı, ankara, Kültür, Sanat, Hukuk, Roma, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 20 Milyonluk Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:36 Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
09:33 Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:25:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 20 Milyonluk Tarihi Eser Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.