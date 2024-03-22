Ankara\'da 24 ve 26 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez Geçişinde Tırın Lastikleri Alev Aldı

Kocaeli TEM Otoyolu Körfez geçişinde seyir halinde olan tırın lastikleri alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Körfez TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Tır sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederken itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.