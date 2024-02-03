Ankara\'da 4 kadın, AVM\'den düdüklü tencere çaldı

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Ankara'da 4 kadın, gözlerine kestirdikleri bir AVM'den 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çaldı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. AVM'nin önüne gelen 4 kadın, önce bir süre etrafı gözetti. İçlerinden birisinin dikkat dağıtmak için cep telefonuyla konuşma yaptığı esnada diğer kadınlar gözlerine kestirdikleri 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çalarak gözden uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerine cerrahi maske takan hırsızların o anları ise AVM'nin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA