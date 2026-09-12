Ankara\'da 4 kurşunlama olayının şüphelisi şafak operasyonunda yakalandı

Ankara'da 4 farklı kurşunlama ve silahlı tehdit olayında adı geçen Ç.C.İ., polis ekiplerince sabaha karşı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı kurşunlama ve nitelikli tehdit olayına karışan Ç.C.İ. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda adresi tespit edilen şüpheli, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aynı adreste hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. isimli hükümlü de yakalandı. Ç.C.İ, ve O.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.