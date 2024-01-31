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Ankara'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Ankara'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara\'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara'da akşam saatlerinde Yeşil Kuşak Caddesi üzerinde bulunan bir halı sahada çıkan yangın, akaryakıt istasyonu yanında olması nedeniyle paniğe sebep oldu. Yangının çıkmasının ardından elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2024 23:44  Güncelleme: 23:45
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Ankara'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Yeşil Kuşak Caddesi üzerinde bulunan bir halı sahada çıktı. Yangının çıkmasının ardından elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. Yangın çıkan yerin bir akaryakıt istasyonu yanı olması paniğe neden olurken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ankara'da akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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