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Ankara'da aniden hareket eden araç park halindeki 3 araca çarptı

ANKARA - Ankara'da rampada park halindeki bir araç, aniden hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi 1091. Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağış sırasında park halindeki bir araba, yokuşta kaymaya başlayarak park halindeki 3 araca çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.