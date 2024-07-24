Ankara'da aniden hareket eden araç park halindeki 3 araca çarptı - Son Dakika
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Ankara'da aniden hareket eden araç park halindeki 3 araca çarptı

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Ankara'da rampada park halindeki bir araç, aniden hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı. Sağanak yağış sırasında meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

24.07.2024 00:13
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Ankara'da aniden hareket eden araç park halindeki 3 araca çarptı

ANKARA - Ankara'da rampada park halindeki bir araç, aniden hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Mamak ilçesi Boğaziçi Mahallesi 1091. Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağış sırasında park halindeki bir araba, yokuşta kaymaya başlayarak park halindeki 3 araca çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da aniden hareket eden araç park halindeki 3 araca çarptı - Son Dakika

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