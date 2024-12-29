Ankara\'da Atık Fabrikasında Yangın

3.Sayfa

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan atık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Sincap Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı atık fabrikasının ilk 2 katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. - ANKARA