Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı - Son Dakika
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Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı

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Ankara'da şüpheli ölüm olayı yaşandı. 27 yaşındaki kadın ailesinin eski eşiyle barışması yönündeki ısrarlarının ardından 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ağır yaralı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

09.05.2025 16:25
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Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam şüpheli ölüm olayı yaşandı. İddiaya göre; G.A'nın (27) boşandığı eşi, 2 çocuğuyla vakit geçirdikten sonra annelerine teslim etti. Bu esnada G.A'nın annesi ile eski damadı arasında apartmanın önünde, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya evdeki G.A. ile babası da dahil oldu.

"ESKİ EŞİNLE BARIŞ" ISRARINA DAYANAMADIĞI İDDİASI

İddiaya göre; babasının eski eşi ile barışması yönünde ısrarlara dayanamayan kadın 4'üncü kattaki evinin balkonundan aşağı atladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yoğun bakım servisinde tedavi gören kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 3-sayfa, ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin 'eski eşinle barış' ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Acelexi72:
    Rabbim anne babalara sabır versin, kızını çok iyi niyetle eğlendiriyor, 3 gün sonra kız geri dönüyor, git dese dert ,kal dese dert, aile birliği maalesef yok oldu, 5 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başkentte şüpheli ölüm! Ailesinin "eski eşinle barış" ısrarına dayanamayan kadın balkondan atladı - Son Dakika
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